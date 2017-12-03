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FETÖ soruşturmasında 85 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 85'i tutuklandı.

İHA | 03.12.2017 - 05:12..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 333’ü asker 27’si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheliden 95’i hakkındaki işlemler tamamlandı.

85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na götürülerek soruşturma savcılığına çıkarıldı. Savcılık 95 şüphelinin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguladığı 95 şüpheliden 85’inin tutuklanmasına 10’unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest bırakılan 10 şüpheliden 7’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

153 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan hakimliğe sevk edilen 95 şüphelinin haricinde itirafçı olan 17 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından direkt İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldıkları belirtildi. Gözaltında bulunan 153 şüphelinin ise adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 333’ü asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında 29 Kasım 2017’de gözaltı ve yakalama kararı verilmişti. Savcılıkça, 333 asker şahsın 216’sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olup 7’sinin aktif, 13’ünün ise ihraç edilmiş pilot oldukları belirtilmişti.

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