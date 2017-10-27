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FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları belirlenen 33'ü Türk, 4'ü Suriyeli kaçak yakalandı.

27.10.2017 - 13:26
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Bodrum'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları belirlenen 33'u Türk, 4'ü Suriyeli toplam 37 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Türk kaçakların, İzmir ve Ankara'da yaşayan, FETÖ soruşturması kapsamında kamudaki görevlerinden ihraç edilen kişiler ve aileleri olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda kaçaklar olduğunu tespit etti.

ZODYAK VE JET-SKİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bodrum'a yaklaşık 3 mil mesafedeki bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir jet-ski ile 8 metrelik zodyak bottaki 37 kaçağı yakaladı. Bottaki 2'si çocuk 4 Suriyeli ile 13'ü çocuk 30 Türk ve arıza yaptığı belirlenen jet-ski'deki 3 Türk, sahil güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı. Yakalanan 37 kaçak, Bodrum Limanı'na getirilip, polise teslim edildi.

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR

Organizatörlere Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmelerini sağlamaları için kişi başı 2000 dolar verdikleri belirlenen kaçaklar arasındaki Türk vatandaşlarının, İzmir ve Ankara 'da yaşayan, FETÖ/PDY'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edilen polis, asker, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluştuğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

HAVADAN İZLENİYOR

Sahil güvenlik ekipleri, botlarla denizden, 1 uçak ve 2 helikopterle de havadan, Bodrum ile Datça arasındaki bölgede başka kaçaklarda olabileceği şüphesiyle saat 10.00'a kadar çalışmalarını sürdürdü.

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelileri, İstanköy'e kaçmaya çalışırken yakalandı

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