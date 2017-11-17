FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Genç boksör Ryan Garcia önüne geleni nakavt ediyor

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Başbakan Yıldırım, TEOG'un yerine getirilen sistemi anlattı

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3'ü 1 arada omlet tarifi

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Bakan Zeybekci ilk kez oyun oynadı

Pentagon'un resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump hakkında istifa talebi içeren bir ileti paylaşıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı West Chester'daki yaşlı bakım evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Taciz ateşi açılmasının ardından Ormanardı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İslam işbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı, teşkilata üye ülke gençlerinin istihdamını sağlayan önemli bir proje olarak doğuyor.

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Turan ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

1 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

2 Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "FETÖ'cüler aklanırsa bizlere gün yüzü göstermezler." dedi.

3 ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşları için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

4 Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu.

5 Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin Türkiye'yi nasıl vuracağının merak edilmesi üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

6 Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar Sol Haber Portalı, dünyada ve Türkiye'de giderek tehlikeli bir duruma gelen diyabet hastalığı üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.