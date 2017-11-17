FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü'nde yasa dışı yollardan sınır geçmek isteyen 3'ü çocuk 7 kişilik bir grup, 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, hudut kartalları tarafından yakaladı.
İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin incelemesinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihraç edilen S.Ö., eski maliye müfettişi H.T., Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V. ile aranma kaydı bulunmayan ev kadını F.Y olduğu tespit edildi.
BYLOCK ÇIKTI
Ayrıca şüphelilerden H.T. ve S.Ö.'nin örgüt içerisinde şifreli haberleşme cep telefonu programı 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin yanındaki çocuklar ise yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.