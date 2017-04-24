FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Meriç ilçesinde Serem köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 2'si 9 şüpheli tespit etti. Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAKLARI VARDI

Yapılan ilk sorguda şüphelilerden 6'sının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi. Kaçaklar arasındaki bir kadının ise grupla ilişkisi araştırılıyor. Zanlıların işlemleri sürüyor.