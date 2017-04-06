FETÖ şüphelisi 3 hakim tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan 9 hakim ve savcıdan 2'si ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

7 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Hakimlik, 5 hakim ve 2 savcı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest bırakılan 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

FİRARİ HAKİM YAKALANDI

Öte yandan FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla hakim, savcılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programını "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan hakim Fatih Özyurt da yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Özyurt, tutuklandı.