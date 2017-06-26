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FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde gözaltına alındı

Van'da sürdürülen bir dosyada hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi bayram ziyareti için gittiği Uşak'ta yakalandı.

26.06.2017 - 10:56
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BAYRAM

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.P. Sivaslı ilçesi Tatar köyünde akraba ziyaretine geldiği sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

M.P'nin bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmelik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.

BYLOCK KULLANIMI

Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edildi.

M.P. işlemlerinin ardından Van'a gönderilecek.

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