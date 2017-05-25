FETÖ şüphelisi eğlence merkezinde yakalandı

Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 ilde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde eş zamanlı düzenlenen "Huzur Türkiye" uygulaması çerçevesinde, eğlence merkezlerinde de denetim yapan ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Zonguldak'ta yapılan uygulamalarda, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan E.A., bir eğlence merkezinde gözaltına alındı.

İFADESİ ALINACAK

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.