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FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evi cephanelik çıktı

Ümraniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinde arama yapıldı.

19.07.2017 - 10:27
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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün evinin bodrum katında arama yaptı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Aramada, çantaların içinde 2 adet MP5 makineli tabanca,  2 adet piyade tüfeği, 600 mermi, 4 çelik yelek, 2 adet lazer ve çeşitli askeri malzeme ele geçirdi.

FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evi cephanelik çıktı

Aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evi cephanelik çıktı

FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evi cephanelik çıktı

FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evi cephanelik çıktı

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