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FETÖ şüphelisi kadın polisten kaçarken ayağını kırdı

FETÖ/PDY şüphelisi kadın öğretmen, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak polisten kaçmak isterken ayağını kırdı.

17.07.2017 - 11:26
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Bursa Cmhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yaklaşık bir hafta önce düzenlenen operasyonda, 'bylock' kullandığı belirtilen ve meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 8 eski öğretmen gözaltına alındı.

KAÇMAK İÇİN İKİNCİ KATTAN ATLADI

Polisin kendisini gözaltına almak için evine geldiğini gören H.B. isimli kadın öğretmen ise kaçmak için ikinci kattaki evinin balkonundan atlayınca sol ayağını kırdı.FETÖ şüphelisi kadın polisten kaçarken ayağını kırdı

Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.B. ve diğer şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi kadın polisten kaçarken ayağını kırdı

FETÖ şüphelisi kadın polisten kaçarken ayağını kırdı

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