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FETÖ şüphelisi: Korktuğum için delilleri yok ettim

FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

28.05.2017 - 14:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Atatürk Üniversitesinde FETÖ ile bağlantılı kişileri saptamak üzere bazı akademisyenler ile çalışanların faaliyetlerini mercek altına aldı.

Araştırmalar sonucu FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanç'ın delil kararttığını tespit eden ekipler, üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince Tanç'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü, flash bellekleri de çöpe attığı belirledi.

FETÖ şüphelisi: Korktuğum için delilleri yok ettim

Bu doğrultuda Tanç'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden eve götürülen bilgisayar kasasını ve aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash belleği buldu.

ABD'DE İKİ KEZ GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

İnceleme sonucu 2009 yılı sonrası iki kez ABD'ye gittiği ve burada terör örgütü elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edilen Tanç, emniyetteki ifadesinde, FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi yapılanması içinde yer aldığını ve Fetullah Gülen ile irtibatının olduğunu da itiraf etti. Elde edilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul eden Tanç, "Ben 2009 yılı sonrasında iki kez Amerika'ya gittim. Bunun yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'da da bulundum. ABD ziyaretlerimde örgütün Atatürk Üniversitesi imamının ayarladığı randevularla Pensilvanya'da Gülen'le görüştüm. Bu görüşmelerimiz büyük bir alanda gerçekleşti. Bu görüşmeler dışında mektuplar yazarak övücü sözler söyledim." dedi.

FETÖ şüphelisi: Korktuğum için delilleri yok ettim

"KORKTUĞUM İÇİN DELİLLERİ YOK ETTİM"

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki odasından bilgisayar kasasını ve çantasını alarak çıktığı, cebindeki flash bellekleri de Anıtlar mevkisinde bulunan çöp kutusuna atarak delil kararttığı belirlenen Tanç, bu konuya ilişkin verdiği ifadesinde ise bu eylemleri 15 Temmuz sonrasında yapılan operasyonlardan çekindiği için yaptığını söyledi.

FETÖ şüphelisi: Korktuğum için delilleri yok ettim

Çöpe attığı flash belleklerde herhangi bir şey olmadığını ileri süren Tanç, "O flash bellekleri içinde dualar olduğu için saklıyordum. Ayrıca sohbet toplantılarının dokümanları da vardı. Başka gizli bir belge de yoktur. Son zamanlardaki operasyonlar dolayısıyla çok tedirgin oldum. 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler beni korkuttu. Bu nedenle elimde bulunan not kağıtları ve flash bellekleri çöpe attım. Bunun dışında başka da bir amacım yoktur." diye konuştu. Tanç, üniversite eğitimi aldığı dönemde bu yapıyla ilişkisinin başladığını ve o zamanlarda alt yaş gruplardakilere dersler verdiğini de itiraf etti.

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