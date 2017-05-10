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FETÖ şüphelisi polisten kaçarken 3. kattan düştü

"Erzurum irşad imamı" olarak aranan kişi, polisten kaçarken bir apartmanın 3'üncü katından düşerek öldü.

10.05.2017 - 09:55
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) "Erzurum irşad imamı" olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Mustafa Hikmet Kayapalı, polisten kaçarken bir apartmanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

"ERZURUM İRŞAD İMAMI"

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin il merkezindeki bir apartmanda toplantı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Örgütün eğitim danışmanlığı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve "Erzurum irşad imamı" olarak aranan Manisa nüfusuna kayıtlı Mustafa Hikmet Kayapalı (59), polisten kaçmaya çalışırken apartmanın 3'üncü katındaki balkon demirlerinden tutundu.

Demirin kopması sonucu yüksekten düşen Kayapalı, olay yerinde hayatını kaybetti.



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