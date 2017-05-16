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FETÖ şüphelisi sınır köyünde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Celal Yasin Özdemir, Kırklareli Demirköy'de annesinin evinde yakalandı.

16.05.2017 - 09:29
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FETÖ şüphelisi sınır köyünde yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova Sulh Hakimliğinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Özdemir'in Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki annesi ve üvey babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Özdemir saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

FUTBOLDA ŞİKE DAVASINDAN YARGILANIYOR

Gözaltına alınan Celal Yasin Özdemir, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bu arada, Özdemir'in futbolda şike davasında tutuksuz yargılandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.



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