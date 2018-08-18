FETÖ şüphelisinin üzerinden esrar çıktı

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Erdoğan, ‘Dönmem geri senin yolundan’ şarkısıyla karşılandı

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Müziğin ritmine dayanamayıp dans eden çocuk

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İzmir Aliağa'da ateşli silahla vurulan ve ölen 2 metrelik yunus kıyıya vurdu.

Antalya Kemer'de CHP'nin Danışma Kurulu toplantısında bir partilinin Muharrem İnce'ye yönelik sözlerinden sonra arbede çıktı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla anlaşan Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya'da yaptığı açıklamada

Erdoğan, bir kez daha AK Parti Genel Başkanı seçildi

Bayramlıklarını giymiş torunlar, ‘köy kokulu’ sözleriyle evlatlar toplandığında Fethiye’deki ana ocağında, tozlanmış zaman perdesi açılıyor bir anda...

Suriçi’nde bir bayram sabahı

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı gelinliği kentin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömeyle süsledi.

Pestilden yapılan gelinlik

1 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

2 FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Vodafone Park Stadı'na helikopterle asker taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

3 Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı Suudi Arabistan hükümeti, YPG'ye 100 milyon dolarlık yardım yapacak. ABD kararı memnuniyetle karşıladı.

4 New York Times PKK'lı teröristi kahraman yaptı ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times, ölen teröristi manşetine taşıdı, hakkında 'kahramandı' ifadesini kullandı.

5 AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

6 İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı ABD'nin hamleleriyle oluşan TL'nin değer kaybı toparlanmaya başlasa da İngiliz yatırımcılar, bu fırsatı değerlendirmek için güney sahillerinde gayrimenkul alıyor.