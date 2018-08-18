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FETÖ şüphelisinin üzerinden esrar çıktı

FETÖ'den aranan şahıs Eskişehir'de havaalanında uyuşturucuyla yakalandı.

İHA | 18.08.2018 - 17:31..
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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerince Hasan Polatkan Havalimanı’nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerin kontrolü devam ediyor.

SİGARALARIN ARASINA GİZLENMİŞ ESRAR

Kontrollere destek olan uyuşturucu dedektör köpeği ’Cankız’, bir valize tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri valizin içerisini açarak, sigaraların arasına gizlenmiş 6.10 gram esrar maddesi ele geçirdi.

FETÖ şüphelisinin üzerinden esrar çıktı

FETÖ'DEN ARANIYORDU

Sarayköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen S.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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