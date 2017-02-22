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FETÖ tutuklularının yakınlarını dolandırdı

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin yakınlarını dolandırdığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

22.02.2017 - 22:46
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FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen Cüneyt Aytop, kendisini Ak Partili üst düzey bir kişi olarak tanıtarak yakınlarını cezaevinden çıkarıp aklayacağını söyledi, para istedi. Aytop, çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 200 bin doları hesabına geçirdi.

FETÖ tutuklularının yakınlarını dolandırdı

Dolandırıldıklarını anlayan ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cüneyt Aytop'u evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve dolandırdığı kişiler tarafından hesabına gönderilen paraların banka dekontları ele geçirildi.

2009 yılında Ak Parti'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı, 2011 genel seçimlerinde de yine Ak Parti'den İstanbul Milletvekili aday adayı olduğu belirtilen Cüneyt Aytop'un Sakarya'da iş ve siyaset camiasının tanınan isimlerinden olduğu belirtildi.

FETÖ tutuklularının yakınlarını dolandırdı

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