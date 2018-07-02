FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞU

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

KASET SKANDALININ KRİTİK İSİMLERİNDEN

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.