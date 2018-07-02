taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5945
EURO
5,3610
ALTIN
184,87
PETR
78,1200

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

Deniz Baykal ve MHP'li vekillerin kaset skandalının arkasındaki kritik isim, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 07:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

sd

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞU

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

KASET SKANDALININ KRİTİK İSİMLERİNDEN

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

18
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

51
İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

20
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

17
Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

19
ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

4
2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM