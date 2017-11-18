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FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

Adana'da 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, Fetullah Gülen'in iç çamaşırları bir takkenin içinde bulundu.

18.11.2017 - 13:07
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adana merkezli 3 ilde, örgüt ile ilişkisi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen kişilerin evlerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir ilin 'Örgüt ablası' Fatma Ş. ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen eşi İhsan Ş. ile birlikte 4'ü emniyet müdürü, toplam 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

TAKKE İÇİNDE İÇ ÇAMAŞIRI

Şüphelilerden Osman A.'da örgütün güvenli ev olarak adlandırdığı 'gaybubet' evinde yakalandı. Evde yapılan aramada ise Fetullah Gülen'e ait olduğu ve ABD'den gönderdiği iç çamaşırları bulundu.

Bir takke içinde seccadenin yanında bulunduğu ileri sürülen iç çamaşırlarının kesilip parçalanarak, örgüt üyelerine motivasyon amaçlı dağıtıldığı öne sürüldü. Örgüte ait yayınlar için abonelik çalışması yaptığı iddia edilen Osman A.'nın evinde ayrıca aboneliklere ait kesilen ödenti makbuzları da ele geçirildi.

FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Operasyonda gözaltına alınan Fatma Ş. ile eşi İhsan Ş.'nin, 17-25 Aralık operasyonlarından önce aranmaya başlandıkları öğrenildi.

Şüpheli çiftin, Adana'da Belediye Evleri Mahallesi'nde sahte kimlikle yaşarken yakalandığı belirtildi. Birçok kez ABD'ye gidip geldiği belirlenen Fatma Ş. ve İhsan Ş.'nin örgüte para aktardıkları da saptandı. Vali ve vali eşleriyle kermes düzenlediği öğrenilen Fatma Ş.'nin ayrıca bazı kadınları örgüt bağlantılı erkeklerle evlendirdiği ileri sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

FETÖ üyelerine Gülen'in iç çamaşırıyla motivasyon

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