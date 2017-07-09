FETÖ üyesi çift düğünlerinde yakalandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K., 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıydı.

Yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giden çiftin bulunduğu araç ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu. A.K.'nin sorgusunda arandığını belirleyen jandarma, damadı gözaltına aldı.

Kontrollerde gelin E.Ç.K de örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. A.K. ile E.Ç.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.