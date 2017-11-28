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FETÖ üyesi eski müdür ve eşine hapis cezası

FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan Aydın eski İl Kültür Turizm Müdürü Nuri Aktakka ve eşi Lütfiye Aktakka tutuklandı.

DHA | 28.11.2017 - 22:55..
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Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçuyla yargılanan eski Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Nuri Aktakka ve eşi Lütfiye Aktakka hakkında karar açıklandı.

FETÖ üyesi eski müdür ve eşine hapis cezası

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nuri Aktakka hükümle birlikte tahliye edilirken, eşi Lütfiye Aktakka’ya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudaki görevinden ihraç edilen ve 29 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan eski Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka ile eşi Lütfiye Aktakka hakkında, Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu Nuri Aktakka ve tutuksuz sanık Lütfiye Aktakka ile avukatları katıldı.

"BANK ASYA'YA PARA YATIRDILAR AMA..."

Savcı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.
Aktakka ailesinin avukatı Akın Yakan, Nuri Aktakka hakkında herhangi bir somut delil olmadığını, gizli tanık ifadelerinin ise soyut beyandan ibaret olduğunu söyledi.

Yakan, “Duruşma salonunda dinlenen 3 açık tanık da Nuri Aktakka’yı herhangi bir cemaat toplantısında gördüklerini söylemediler. Sadece duyumdan ibaret ifadelerini tekrarladılar. Müvekkillerim hakkında talimatla Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiası var. Ancak talimatın verildiği öne sürülen tarihten sonra hesaplardaki para hareketliliği 135 TL'den ibarettir” dedi.

Duruşmada son savunmasını yapan Nuri Aktakka, “Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım. Bu iddia ile karşınızda olmak bile utanç verici. Hayatım boyunca vatanıma milletime hizmet ettim. Cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başladım” dedi. Aktakka, savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Lütfiye Aktakka da, “26 yıldır kamuda sağlık çalışanıyım. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ettim. Bir tek suçum var ise o da iyi bir insan olmamdır” ifadelerini kullandı.

FETÖ üyesi eski müdür ve eşine hapis cezası

EŞLER HAKKINDA KARAR VERDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nuri Aktakka hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aktakka, hükümle birlikte tahliye edildi. Lütfiye Aktakka hakkında da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

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