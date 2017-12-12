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FETÖ üyesi olmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında Jandarma ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 12.12.2017 - 12:26..
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Osmaniye’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkisinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptı.

ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, otomobildeki H.Ş.’nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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