taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.749
USD
3,8085
EURO
4,6662
ALTIN
160,52
PETR
65,3500

FETÖ üzerinden Clinton'a para aktaran başkana gözaltı

Antalya'da FETÖ üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a maddi destek sağladığı belirlenen eski Tosmur Belediye Başkanı gözaltına alındı.

İHA | 08.02.2018 - 12:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı belirlenen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.’yü evinde gözaltına aldı.

FETÖ üzerinden Clinton'a para aktaran başkana gözaltı

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

129
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

73
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

136
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

116
Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

25
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

46
Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM