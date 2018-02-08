FETÖ üzerinden Clinton'a para aktaran başkana gözaltı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı belirlenen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.’yü evinde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.