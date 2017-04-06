taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.037
USD
3,7111
EURO
3,9660
ALTIN
149,54
PETR
54,2400

FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı

Bursa'da FETÖ yalanıyla 5 kişiyi toplam 50 bin lira dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki İbrahim B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

06.04.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da, kendisini polis olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi telefonla arayarak, "Terör Örgütlerinden FETÖ ile bağlantınız var. Evinizdeki paraları bize verin, karşılaştırma yapıp parayı size iade edeceğiz" diyerek kandırıp toplam 50 bin lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim B., Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilerek takibe alındı.

FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı

Yaklaşık 1 ay boyunca 900 farklı güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheli İbrahim B.'yi, evinin yakınlarında gözaltına aldı.

KONSOMATRİSLER İLE PAVYONDA ALEM YAPTI

Gözaltına alınan İbrahim B., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İbrahim B.'nin çeşitli kişileri dolandırarak aldığı 50 bin lirayı harcadığı pavyondaki konsomatrisler ile dans ederken sosyal medya hesaplarından video yayınladığı ileri sürüldü.

FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı

Görüntülerde, bir kadın ile dans ettiği ve neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. İbrahim B., Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

254
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

116
Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

67
Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

1
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar karşıyız

52
Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

Neçirvan Barzani'den Kerkük'te bayrak açıklaması

36
Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

Amerikalı komutan: Türkler DEAŞ’a karşı oldukça öfkeli

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM