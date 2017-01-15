taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İstanbul'da FETÖ bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen ve 1 milyon 253 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı.

15.01.2017 - 15:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta oturan A.E.H. (72), İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olduğunu söyleyen kişilerin, "Terör örgütü FETÖ sizin telefonunuzu ve bazı banka hesaplarınızı kullanıyor. Bizimle iş birliği yaparsanız örgüt elemanlarını yakalarız." dediklerini, inandığı bu kişilere 54 bin avro, 67 bin dolar ile 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını verdiğini ifade etti.

YAKALANDILAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.H'yi dolandıran kişileri tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.Y. (23) ve S.C.Ç (27) yakalandı.

1 MİLYON 253 BİN TL DOLANDIRDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin bir ay içinde 5 vatandaştan aynı yöntemle 253 bin lira ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tarihi belli oldu

Referandum tarihi belli oldu

383
PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

152
TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

132
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

232
El Bab'dan özel fotoğraflar

El Bab'dan özel fotoğraflar

68
Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

146
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM