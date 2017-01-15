FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta oturan A.E.H. (72), İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olduğunu söyleyen kişilerin, "Terör örgütü FETÖ sizin telefonunuzu ve bazı banka hesaplarınızı kullanıyor. Bizimle iş birliği yaparsanız örgüt elemanlarını yakalarız." dediklerini, inandığı bu kişilere 54 bin avro, 67 bin dolar ile 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını verdiğini ifade etti.

YAKALANDILAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.H'yi dolandıran kişileri tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.Y. (23) ve S.C.Ç (27) yakalandı.

1 MİLYON 253 BİN TL DOLANDIRDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin bir ay içinde 5 vatandaştan aynı yöntemle 253 bin lira ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.