FETÖ yargılamaları devam ediyor

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

30 İLDE 76 DAVA

Bu kapsamda, nisan ayında 30 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 76 dava görülecek. Bu davalarda 6466 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

6466 SANIK İÇİN HESAP VAKTİ

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 11 ilde 32, FETÖ/PDY'ye yönelik 23 ilde 44 dava bulunuyor.

Darbe girişimine ilişkin davalarda 3930, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2536 sanık hakim karşısına çıkacak.

ÖNEMLİ DAVALAR

- Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 330 sanığın yargılanmasına 2 Nisan'da devam edilecek.

- Ankara'da 2 Nisan'da ayrıca darbe teşebbüsü esnasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 266 sanığın yargılandığı dava

- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı çatı davası

- Darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 kişinin yargılandığı dava

- Darbe teşebbüsü esnasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava

- İstanbul'da, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı dava

- Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı dava Ankara'daki mahkemelerde görülmeye devam edecek.