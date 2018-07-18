taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8023
EURO
5,6011
ALTIN
189,76
PETR
71,8600

FETÖ zanlısı karı-koca öğretmen tutuklandı

Karabük'te haklarında arama kararı bulunan örgütün mahrem yapılanmasına mensup karı-koca çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA | 18.07.2018 - 06:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan örgütün mahrem yapılanmasına mensup Z.A. ve eşi G.A., Manisa’da yakalanarak gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Karabük’e getirilen şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu, G.A.’nın FETÖ’nün iltisaklı okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ zanlısı karı-koca öğretmen tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

22
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

17
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

11
Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

24
Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

22
Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

7
Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM