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FETÖ'cü 2 asker daha teslim oldu

Burak Akın'dan sonra teslim olan FETÖ'cü muvazzaf asker sayısı 7'ye çıktı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 15:22..
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FETÖ'cü 2 asker daha teslim oldu

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'CÜ ASKERLER TESLİM OLUYOR

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 5 muvazzaf subayın daha polise teslim omuştu.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 7'YE ÇIKTI

Bugün de bir subay ve astsubay daha FETÖ üyesiyim diyerek teslim oldu. Böylece Burak Akın'dan sonra teslim olan FETÖ'cü asker sayısı 7'ye yükseldi.

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