FETÖ'cü abla engelli çocuğu için serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 32 kişi için operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi Bodrum’da, 12 kişi ise ilçe dışında gözaltına alındı. Bodrum KOM şubesine getirilen 18 kişiden S.Y., H.C., N.G., N.Ş. ve S.G. adliyeye sevk edildi. FETÖ ablaları olduğu tespit edilen S.Y., H.C., N.G. ve N.Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. FETÖ üyesi 3 çocuk annesi S.G. ise yüzde 89 engelli bir çocuğu olduğu, bakacak kimsenin olmadığı ve eşinin de FETÖ üyesi olmaktan gözaltında olduğu göz önünde bulundurularak adli kontrollü serbest bırakıldı.

Bodrum merkezli olarak 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait kapatılan bir okulda çalıştıkları ve Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 32 kişiden 18 kişi yakalanırken, 14 kişinin ise arandığı öğrenildi.