FETÖ'cü Adem Huduti hakim karşısına çıkıyor

Malatya’da FETÖ'cüler için yargılama süreci mart ayında başlıyor.

EN YÜKSEK RÜTBELİ FETÖ'CÜ

Kalkışmanın en rütbelisi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de aralarında yer aldığı sanıklar 7 Mart’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

SPOR SALONU MAHKEME SALONU OLDU

Malatya Adliyesi'nde duruşma salonlarının yetersiz olması nedeniyle yargılama için Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan Yakınca Spor Salonu hazırlandı. Adalet Bakanlığının yolladığı ödenek ile spor salonu yaklaşık 1 aylık çalışma ile tam donanımlı mahkeme salonuna çevrildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile Başsavcı Vekili Mehmet Badem, duruşmanın görüleceği salonda incelemelerde bulundu. Duruşma salonunun 7 Mart’a hazır olduğunu ifade eden Başsavcı Ergül Yılmaz 15 Temmuz darbe girişiminde darbeye destek verdikleri öne sürülen 2’nci Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’nde bulunan general ve askerlere yönelik davanın, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Mart’ta Yakınca Spor Salonu’nda görülmeye başlanacağını söyledi.

Malatya Adliyesindeki salonların yetersizliği nedeniyle Yakınca Spor Salonunun, davanın görülebilmesi için uygun hale getirildiğini kaydeden Başsavcı Yılmaz, “15 Temmuz hain darbe girişiminin Malatya ayağına ilişkin 2’nci Ordu ve 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığında meydana gelen kalkışmaya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde 76 sanık hakkında Kamu Davası açıldı. Bu dava, 7 Mart itibariyle görülmeye başlanacak. 2’nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de dahil olduğu 6 generalin aralarında yer aldığı 76 sanıklı Kamu Davası burada görülecek” diye konuştu.

1052 METREKARE

Salonun Adalet Bakanlığının ayırdığı ödenekle hazırlandığını kaydeden Yılmaz, “Toplam bin 52 metrekare kapalı alana sahip bu spor salonunda 224 tribün koltuğu var. Bunlar duruşmayı takip edecek kişiler ve basın mensupları için ayrıldı. 80 masa, 200 de masa var. Sanık avukatlarının, müşteki ve müşteki avukatlarının oturacağı yerler ile sanıkların bulunacağı alan ayarlandı” dedi.