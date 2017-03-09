FETÖ'cü Adem Huduti'nin ilk sözleri

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

İLK KEZ KONUŞTU

Duruşmanın 3’üncü gününde davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti’nin savunmasına geçildi.

DARBE PLANINI İCRA EDEN, BİLEREK YARDIM EDENLERİ LANETLİYORUM

Mahkeme tarafından hakkında iddianamede yer alan kısmın okunmasının ardından konuşan Adem Huduti, "Savunmama başlamadan önce 15-16 Temmuz tarihinde ülkemizde yapılan darbe planını icra eden, bilerek yardım edenleri lanetliyorum.





248 ŞEHİT VE DEMOKRASİ KAHRAMANLARIMIZA...

248 şehit ve demokrasi kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Yine bu menfur olayda yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar basında şahsım ile ilgili linç kampanyası yürütülüyor. Cevap hakkım olmadan basın mensuplarınca ve devlet görevlilerince medya zerinde mahkum ediliyorum." diyerek sözlerine başladı.

Adem Huduti, ifade vermeye devam ediyor.