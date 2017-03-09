taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.816
USD
3,7571
EURO
3,9661
ALTIN
145,65
PETR
53,7000

FETÖ'cü Adem Huduti'nin ilk sözleri

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde yer alan en yüksek rütbeye sahip olan Adem Huduti, sözlerine darbeyi lanetleyerek başladı.

09.03.2017 - 11:53
  1. Haberler
  2. Gündem
FETÖ'cü Adem Huduti'nin ilk sözleri

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

İLK KEZ KONUŞTU

Duruşmanın 3’üncü gününde davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti’nin savunmasına geçildi.

FETÖ'cü Adem Huduti'nin ilk sözleri

DARBE PLANINI İCRA EDEN, BİLEREK YARDIM EDENLERİ LANETLİYORUM

Mahkeme tarafından hakkında iddianamede yer alan kısmın okunmasının ardından konuşan Adem Huduti, "Savunmama başlamadan önce 15-16 Temmuz tarihinde ülkemizde yapılan darbe planını icra eden, bilerek yardım edenleri lanetliyorum.

FETÖ'cü Adem Huduti'nin ilk sözleri

248 ŞEHİT VE DEMOKRASİ KAHRAMANLARIMIZA...

248 şehit ve demokrasi kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Yine bu menfur olayda yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar basında şahsım ile ilgili linç kampanyası yürütülüyor. Cevap hakkım olmadan basın mensuplarınca ve devlet görevlilerince medya zerinde mahkum ediliyorum." diyerek sözlerine başladı.

Adem Huduti, ifade vermeye devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

58
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

55
Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

17
MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

71
İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

10
Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

166
Bağımlı çiftin bebekleri de bağımlı doğdu

Bağımlı çiftin bebekleri de bağımlı doğdu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM