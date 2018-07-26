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FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

Kanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Fetullahçı hainlerin maskeleri tek tek düşmeye başladı.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 07:55..
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FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

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15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından Amerika'ya kaçan vatan hainlerinden biri de örgütün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'dı.

KİLİSEYE GİDİP İNCİL DERSLERİNE KATILDI

Amerika'da örgütün propagandasını yapmaya devam eden Fetullahçı hain, boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söyledi. Konuşmasının devamında ise kiliselerden büyük bir hayranlıkla bahsetti.

FETÖ'cü alçak, şunları söyledi; "Çok ilgilimi çekti, İncil derslerine katıldım. Kiliseler; ibadet kısmı ayrı, sereronomi pazar günkü kısmı ayrı ama onun dışında hayatın içinde olan yerler. Yani çocuklarla ilgili aktiviteler var, içerisinde sosyal gruplar var. Bu insanlar mesela Suriyeli mültecilere yardım topluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor.. İslami kültürden gelen insanların aslında ne kadar çok kolay yalan söylediği üzücü bir durum..."

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı VİDEO


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