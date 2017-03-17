FETÖ'cü Adil Öksüz 8 aydır aranıyor

16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEDE 21 DAKİKA KALDI

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

Öksüz, 1 Eylül'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarıldı.

FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ İMAMI

Daha sonra FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince 8 aydır sürdürülüyor.

TARLA BAKMAK İÇİN GELDİM DEMİŞTİ

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca, o gün yakalandığı yere Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

FETO KİTAPLARI BULUNDU

SAÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün fakültedeki odasında da 19 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, bazı evrak ve dokümanlara el konulurken, bilgisayarının hard diski kopyalandı. Öksüz'ün masasındaki kilitli çekmeceyi açan ekipler, burada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Kalbin Zümrüt Tepeleri" adlı kitabını buldu.

ARABASI BULUNDU

Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos'ta arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.

YAKINLARI TUTUKLANDI

Öksüz'ün kardeşi olduğu belirlenen ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğünce 19 Temmuz'da açığa alınan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz (44) 3 Ağustos'ta Karabük'te tutuklandı. Ahmet Öksüz'ün, Karabük'te 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz ise Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Havva Emel Öksüz, 12 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım 13 Ağustos'ta Sakarya'da, kardeşinin eşi Şenay Öksüz 24 Ağustos'ta Mersin'de, kayınvalidesi Hatice Yıldırım 2 Eylül'de Sakarya'da, Marmaris'te Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okulda öğretmenlik yapan akrabası Sahure Öksüz de tutuklandı.

KAYINVALİDESİ EV HAPSİNDE

Kayınvalide Hatice Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcılığınca sağlık sorunları nedeniyle durumunun tekrar incelenmesi için Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması üzerine ev hapsi uygulanması ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

FETÖ'NÜN RUSYA İMAMI

Soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'da Öksüz'ün saklanıp kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Erdal Şen ile örgütün "Rusya imamı" Ali Sami Yıldırım 9 Ağustos'ta tutuklandı. Erdal Şen'in Öksüz'ün bacanağı, Yıldırım'ın ise kayınbiraderi olduğu belirlendi.

Öksüz'ün diğer bacanağı Ökkeş Tetik ise 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz 11 Ağustos'ta, arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Akgül de 23 Ağustos'ta Sakarya'da tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan Öksüz'ün iki baldızı Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adil Öksüz'ün daha önce İstanbul'da tutuklanan kayınbiraderi ve örgütün sözde "Rusya İmamı" Ali Sami Yıldırım'ın eşi Melike Yıldırım da sevk edildiği mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI AMERİKA'DA

Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenilen Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturuldu.

Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 33 farklı adreste 15 yayla, 124 yayla evi ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait alanları kontrol etti, 839 kişiyle de mülakat gerçekleştirdi.

Öksüz'ün bir an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye'de "güvenli bir evde" bulunma olasılığı üzerinde durarak 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına aldı, gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

17-25 SONRASİ YAPTIĞI ZİYARETLER

Bu arada, yurt dışı seyahatlerinde sadece 31 Aralık 2014 ile 13 Ocak 2015 tarihlerinde izinli olarak Almanya'ya giden ancak diğer yurt dışı çıkışlarında resmi izin almadığı ortaya çıkan Öksüz'ün, özellikle 17-25 Aralık sonrası bu seyahatlerini sıklaştırması dikkati çekti. Öksüz'ün izinsiz yurt dışı çıkışlarını genel olarak üniversitede derslerinin olmadığı bayram ve hafta sonu tatillerinde gerçekleştirdiği, son yarı yılda da perşembe günleri dersinin bitmesinin ardından pazar gününe kadarki zaman diliminde yaptığı tespit edildi.

13 TEMMUZ'DA DÖNDÜ

Adil Öksüz son olarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 11 Temmuz'da izinsiz çıktığı yurt dışından 13 Temmuz'da döndü.

Girişimin kilit ismi firari Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp, FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Askeri hakim-savcılara darbe sırası ve sonrasındaki görevleri Öksüz tarafından tebliğ edilirken, darbe sonrasında kurulacak sıkıyönetim mahkemelerinin başına eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin getirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

4 MİLYON LİRA ÖDÜL

Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde 4 milyon liraya kadar ödül verilen "kırmızı" kategoride yer alıyor.

İSTENEN CEZA

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında "anayasayı ihlal" ve diğer suçlardan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Öksüz'ün FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda ve Sakarya'da gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

KANLI DARBE GİRİŞİMİNİ KEMAL BATMAZ YÖNETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Bu arada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasına, Öksüz ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de girdi.

Öte yandan, Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı, 7 Ocak'ta Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamudaki görevinden ihraç edildi.