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FETÖ'cü Adil Öksüz yeğeni tutuklandı

15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün yeğeni 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

20.03.2017 - 11:19
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adil öksüz

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz de gözaltına alınmıştı.

YEĞENİ VE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'nin Mustafa Kemal Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni olan ve meslekten ihraç edilen eski profesör Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

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