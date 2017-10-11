FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer aldığı belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.
MAKLUBE DEVİRDİ
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde; Öksüz'ün örgüt tarafından 'maklube' denilen yemeği yaptığı görülüyor.
2011'DEN KALMA GÖRÜNTÜ
Arka fondan gelen seslerden, görüntülerin 2011 yılına ait olduğu anlaşılıyor.
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri VİDEO
YANINDA RUSYA İMAMI VAR
Görüntülerdeki Ali Sami Yıldırım da örgütün Rusya imamı olarak biliniyor.
Kanlı darbe girişiminden sonra gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Adil Öksüz, verdiği ifadede teröristbaşı Gülen'in tanımadığını söylemişti.