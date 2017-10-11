FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a askeri araç sevkiyatını sürdürüyor.

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel yurt dışına tatilde

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’daki krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bugüne kadar 270 bin Arakanlıya yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

Sosyal medyada hızla yayınlan görüntülerde; FETÖ firarisi Öksüz'ün maklube yaptığı anlar görülüyor.

Çorum'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Bedirhan 50 santimetre derinliğindeki havuz ölmüş olarak bulundu.

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Lyon'da 1500 koyunla kurt protestosu

Fransız çiftçilerin, kurt saldırılarını protesto etmek için yanlarında getirdiği koyunlar, şehrin en işlek caddelerini işgal etti.