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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada hızla yayınlan görüntülerde; FETÖ firarisi Öksüz'ün maklube yaptığı anlar görülüyor.

11.10.2017 - 14:50
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ADİL ÖKSÜZ

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer aldığı belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

MAKLUBE DEVİRDİ

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde; Öksüz'ün örgüt tarafından 'maklube' denilen yemeği yaptığı görülüyor.

2011'DEN KALMA GÖRÜNTÜ

Arka fondan gelen seslerden, görüntülerin 2011 yılına ait olduğu anlaşılıyor.

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri VİDEO

YANINDA RUSYA İMAMI VAR

Görüntülerdeki Ali Sami Yıldırım da örgütün Rusya imamı olarak biliniyor.

Kanlı darbe girişiminden sonra gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Adil Öksüz, verdiği ifadede teröristbaşı Gülen'in tanımadığını söylemişti.

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