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FETÖ'cü adli tıpçılar 12 Haziran'da

FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasında 37'si tutuklu, 3'ü firari, 52 sanığın yargılanacağı dava 12 Haziran'da başlayacak.

06.04.2017 - 15:09
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adli tıp

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından hazırlanan 161 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti tensip tutanağında iddianamenin kabulüne karar vererek, tutuklu 37 sanığın bu hallerinin devamına, firari 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İLK DURUŞMA 12 HAZİRAN'DA

Heyet, ilk duruşmanın 12 Haziran'da yapılmasına, ayrıca duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Haziran'da sürdürülmesine karar verdi. Duruşmalar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayındaki büyük salonda yapılacak.

İddianamede, 37 sanığın tutuklandığı, 3 sanığın arandığı ve 12 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yanı sıra örgütün eylemleri ve kurumlardaki yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, sanıklardan ele geçirilen dokümanlar sıralandı.

Sanıkların 40'ının örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, "ByLock" programına ilişkin bilgilere yer verildi. İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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