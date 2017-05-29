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FETÖ'cü akademisyen Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Erciyes Üniversitesi eski akademisyenlerinden Prof. Dr. Y.C., babası O.C., tarafından Yunanistan’a kaçak geçirilmek istenirken yakalandı.

29.05.2017 - 16:06
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Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nin Yunanistan'a sınır olan Çakmak Köyü’nde geçen cumartesi günü köylüler hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi görüp durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

O.C GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, şüpheli O.C.'yi gözaltına aldı. Yanındaki çanta içinde Meriç Nehri'ni geçmek için can yeleği ile dürbün ele geçirilen O.C.'nin yapılan soruşturmasında Kayseri Erciyes Üniversitesi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan eski akademisyenlerden Prof. Dr. Y.C.’nin babası olduğu belirlendi.

FETÖ'cü akademisyen Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Şüphelinin, oğlunu Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmak için bölgede keşif yaptığı ve oğluyla bölgede buluşmak üzere olduğu tespit edildi.

OĞLU DA YAKALANDI

Jandarma ekipleri O.C.'nin oğluyla koordinesini sağlamak için cep telefonuyla irtibat kurdurdu. Babasın bölgeye gelmesini istediği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kayseri Erciyes Üniversitesi eski akademisyenlerinden Prof. Dr. Y.C., aynı gece geldiği Çakmak Köyü'nde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki soruşturmaları tamamlanan O.C. ile oğlu Y.C., soruşturmalarının süreceği Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FETÖ'cü akademisyen Yunanistan’a kaçarken yakalandı

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