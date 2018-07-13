taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.850
USD
4,8523
EURO
5,6486
ALTIN
193,82
PETR
73,5900

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

FETÖ'nün finans desteğini sağlayan Akın İpek, Londra'da lüks aracına binerken görüntülendi.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yurt dışına kaçmıştı.

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

İNGİLTERE'YE KAÇIRDIĞI SERVETLE LÜKS BİR YAŞAM SÜRÜYOR

FETÖ'cü Akın İpek,  Londra'daki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor. Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

FETÖ İLİŞKİSİ DEVAM EDİYOR

İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding’e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da ortaya çıktı

Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

149
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

298
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

96
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

141
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

202
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

54
Juncker NATO galasında ayakta duramadı

Juncker NATO galasında ayakta duramadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM