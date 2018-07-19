FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Hain darbe girişiminde Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin eşleri Emine ve Kübra Oruç, polis oldu.

Şehit ikiz polislerin eşleri de polis oldu

Tottenham Kulübü, geçtiğimiz sezon Roma'nın en iyi isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekibinden bir koruma görevlisinin, 1 Mayıs'ta iki göstericiye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri basında yer aldı.

İngiltere hükümeti Türkiye'nin FETÖ'den aradığı ve hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek için ev hapsi kararı, Akın ile İngiltere'ye kaçan 5 FETÖ'cüyü korkuttu.

1 OHAL bitti 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması sona erdi.

2 Adnan Oktar'ın ilk ifadesi Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın lüks villasından çıkan bir yastığın fiyatı bile 3 bin lira seviyesindeydi.

3 Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı Adnan Oktar'ın yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi bile alet etmekten geri kalmayan kediciklerden Damla Pamir tutuklandı.

4 İran'dan kılık kıyafet itirafı İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

5 Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı Trump, Türkiye'de cezaevinde bulunan FETÖ'cü rahip Brunson'un serbest bırakılmasını istedi, "Erdoğan bunun için bir şeyler yapabilir" dedi.

6 Nejat İşler hayranının eşinin saldırısına uğradı Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir hayranının eşinin saldırısına uğrayan Nejat İşler, hastaneye kaldırıldı.