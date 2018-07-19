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FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verilirken pasaportuna da el konuldu.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 13:04..
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FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

İngiliz makamları FETÖ'cü Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti.

İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasaklandı.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti.

FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi VİDEO

FETÖ sanığı Akın İpek'in Londra'daki lüks yaşamı VİDEO

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