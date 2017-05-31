FETÖ'cü albay mahkemede kıvırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

YURTTA SULH KONSEYİNDE BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİ

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından hareket eden ve içinde 33 Özel Kuvvetler personelini taşıyan otobüs Genelkurmay Karargahı'na ulaştığında, darbeci Yarbay Gökhan Eski'nin karşıladığı personel Kurmay Albay Doğan Öztürk ve Başçavuş Suat Sağlam refakatinde Genelkurmay Başkanı'nın giriş çıkış yaptığı 1-A kapısından girerek komuta katına çıkmıştı.

Mesleki geçmişini anlatan, başarılarını ailesinin fedakarlığı ve şahsi gayretine borçlu olduğunu, bir zümrenin kayırması ile herhangi bir makama gelmediğini ileri süren Öztürk, FETÖ üyesi olmadığını, Yurtta Sulh Konseyi'nde de bulunmadığını iddia etti.

ALBAY MAHKEMEDE KIVIRDI

İddianamede belirtildiği gibi 16.00-20.00 arasında, kendisi dahil emir komuta ilişkisi olmayan şüphelilerin darbeyle alakalı sıklıkla görüştüğü yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Öztürk, kamera kayıtlarına göre de İlhan Talu, Mehmet Partigöç, Cemil Turhan ve Gökhan Eski ile toplu halde bulunmadığını savundu.

Eski Genelkurmay Güvenlik Subayı Yarbay Gökhan Eski'yi burada da göremediğini iddia eden Öztürk, burada kamera kayıtlarına yansıyan el kaldırma hareketinin birilerine talimat veriyormuş gibi algılandığını ancak böyle olmadığını savunarak, iddiayı reddetti.

"ÖKK PERSONELİNE YOL GÖSTERDİM"

Fırat Alakuş'un kendisine, "Benim ana görevim komuta katının emniyetini almak, bizi oraya götür" dediğini, bunun üzerine, ÖKK personelinin komuta katına girişlerine eşlik ettiğini anlatan Öztürk, "ÖKK ne kadar hazırlıksız ki başındaki albay bile komuta katının yolunu bilmiyor, bana soruyor. Yapılan planlı bir faaliyet olsa, sonradan öne alınmış olsa benim arayıp 'nerede kaldınız' demem lazım. ÖKK personeline yol gösterdim" diye konuştu.

''İKİNCİ BAŞKANI GÖRMEDİM" SAVUNMASI

Bundan sonra olayların zincirleme devam ettiğini, koridordan sesler gelmeye başladığını, ne olduğunu anlamadığını iddia eden Öztürk, "Birisine sordum, 'Özel Kuvvetler birisine müdahale ediyor' dediler. Bir şey göremeyince geçişe doğru yöneldim. İkinci Başkan varmış orada, ben hiç görmedim" iddiasında bulundu.

SANIKLARA SALON İÇİNDE PROTESTO

Salondakilerden bir kişi, kartondan hazırladığı idam ipine asılı üzerinde FETÖ yazan maketi sanıklara doğru salladı. Diğer müştekilerin alkışlaması üzerine sanık avukatları itirazda bulundu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, salondakilere müdahale etti. Maketi sallayan kişiyi salondan çıkarttıran Başkan Dik, bu kişi hakkında işlem yapılmasını istedi.