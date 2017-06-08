FETÖ'cü albayın savunmasında mahkeme salonu karıştı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, savunmasına başlayan sanık Muzaffer Düzenli, İstanbul ve Ankara'da hakkında açılan 3 ayrı davada yaklaşık 3 bin kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığını söyledi.

"BU DAVALARA MİLLETİMİZİN İNANMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Duruşmalara yapılan tüm çağrılara ve basının yaptığı haberlere rağmen vatandaşların ilgi göstermediğini söyleyen Düzenli, "Bu, davalara milletimizin inanmadığını gösteriyor. Bu davalar sonrası darbe girişiminin tüm yönleri, karanlıkta kalmış kısımları ortaya çıkacak inşallah. Keşke mevzuat elverse de bu duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlasa..." dedi.

"NE ZAMAN MEMLEKET HAYRINA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞSAK..."

Savunmasında 15 Temmuz öncesi tüm mesaisini terörle mücadeleyle geçirdiğini belirten Düzenli, sözde vatan ve millet sevdalısı olan bir kesimin bu mücadele sırasında kendilerine sürekli engel olduğunu belirterek, "Ne zaman memleket hayrına bir şeyler yapmaya çalışsak bu güçleri karşımızda bulduk." dedi.

SANIĞA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu ifadeler nedeniyle müşteki sıralarından bazı kişiler sanığa tepki gösterdi. Sanık Düzenli, bunun üzerine salona dönerek, "Dinlerseniz anlayacaksınız beni. Bence dinleyin herkes için faydalı şeyler söylüyorum." diye konuştu.

MÜŞTEKİ VE ŞEHİT YAKINLARI, SİNKAFLI SÖZLERİ ALKIŞLADI

Müşteki sıralarındaki bazı kişiler, "Yalan söyleme, hesabını vereceksin." diye bağırdı. Düzenli, "İnşallah bende herkesle öbür tarafta hesaplaşacağım." dedi. Bu sözlerine karşılık salondaki bir kişi, sanığa sinkaflı sözler söyledi. Diğer müşteki ve şehit yakınları da sinkaflı sözleri alkışladı.

"BANA HERKES HER ŞEYİ SÖYLEBİLİR, ANNEME SÖYLENENLERİ AYNEN İADE EDİYORUM"

Sanık ise kendisine yönelik küfürlere, "Bana herkes her şeyi diyebilir. Vatan haini diyebilir. Anneme söylenen sözleri aynen iade ediyorum." diye karşılık verdi.

MAHKEME BAŞKANI: SİZ SAVUNMANIZI YAPIN

Mahkeme Başkanı, küfür eden kişiyi salondan çıkartırken, sanık Düzenli'yi uyararak, "Siz savunmanızı yapın. Karşılıklı söz dalaşına girmeyin." dedi. Sanık, başkanın bu uyarısı üzerine "Başkanım bu işlere analar, eşler, çocuklar lütfen karıştırılmasın." diyerek, savunmasına devam etti.