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FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

Yapılan inceleme sonucunda Türk Silahlı Kevvetleri içerisinde gizli yapılanmaya üye 78 asker tespit edildi.

DHA | 28.12.2017 - 07:02..
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün TSK içerisinde faaliyet yürüten askeri personelinin gizliliğine büyük önem verdiği belirlendi.

Örgütün askeri yapılanmasında bulunan örgüt üyelerinin diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları öğrenildi.

HATLAT TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Örgütün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak 86 bin veri bulunan sabit hatlar tespit edilerek incelendi.

FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

78 ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE OLDU

İnceleme neticesinde 78 örgüt üyesi askeri personel tespit edildi.

Geçen 14 Eylül'den bu güne kadar Aydın merkezli yapılan 5 ayrı eş zamanlı operasyonda 72 askeri personel yakalandı.

Bu askerlerden 35'i tutuklanırken, TCK 221 madde kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 37 asker adli kontrol kararı ile salıverildi.

Soruşturma kapsamında 6 FETÖ'cü askerin firar ettiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

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