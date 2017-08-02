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FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kameralası görüntüleri izletilen Kemal Batmaz; "Akıncı Üssü'ndeki ben değilim." dedi.

02.08.2017 - 12:14
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FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

Akıncı Üssü davasında savunmasını yapan 'sivil imam' Batmaz, "Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri kabul ediyorum. Akıncı Üssü 143. Filo'daki görüntüleri kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilimFotoğraf: 3 Numaralı Sanık Kemal Batmaz

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

4'üncü Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in kendisine asker selamı verme görüntüleri izletilen ve bilirkişi raporunda görüntülerin kendisi olduğu yönündeki rapor hatırlatılan Kemal Batmaz, "Ben de size soruyorum? Darbe gecesi ve hadiseler isimli başlık altında benim bir faaliyetim olduğu yönünde bir ifade geçiyor mu?" dedi.

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"İFADELERE HAVALE EDİYORUM"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Bu görüntülerdeki siz misiniz, değil misiniz?" diye soruyu tekrarlaması üzerine Batmaz, "İddianamelerdeki ifadelere havale ediyorum." diye yanıt verdi. Başkanın aynı soruyu tekrarlaması üzerine Batmaz, 'Değilim' cevabını verdi. Bu cevap üzerine salonda tepkiler yükseldi.

HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİNİ KABUL ETTİ

Atatürk Havalimanı'nda Adil Öksüz'le birlikte olan görüntüleri de izletilen Batmaz, "143. Filo'yu kabul etmiyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri kabul ediyorum." dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN İNKAR ETTİ

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Bilirkişi tarafından tüm görüntü ve sizin savcılık makamında çekilen fotoğraflarınız incelenmiş. Fotoğraf ve görüntülerde eşleştirme yapılmış. 7 derecede yapılan değerlendirme sonucunda her iki görüntülerinden size ait olduğunu kesin tanımlama olarak belirlemiş. Şimdi ne diyeceksiniz." demesi üzerine Batmaz, "El hak benim ama Akıncı Üssü'ndeki ben değilim." diye cevap verdi.

MAHKEME BAŞKANINA: "NASIL SORARSINIZ..."

'Peki bu görüntülerdeki kişi size benziyor mu?' sorusuna tepki gösteren Batmaz, "Benim olmadığımı söylediğim kişinin bana benzeyip benzemediğini nasıl sorarsınız?" dedi. Cevaba sinirlenen Başkan Giray ise yüksek sesle "Ben sorarım, siz cevabınızı verin." diye karşılık verdi. Kemal Batmaz, bu kez "Ben değilim." yanıtını verdi.

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