taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi

İncirlik Üssü'nde görevli Havacı Üsteğmen Murat A.'nın, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması içinde, katalogdan seçilen Sümeyre G. ile evleneceği ortaya çıktı.

DHA | 09.01.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aydın'da örgütün mahrem imamlarından olduğu öne sürülen E.K. yakalanınca, hakkındaki soruşturma genişletildi.

İddiaya göre, E.K., yine örgütün evlerinde kalan Sümeyre G.'ye evlilik kataloğundan, Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görev yapan Havacı Üsteğmen Murat A.'yı gösterdi.

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi VİDEO

DÜĞÜNÜ ERTELEDİLER

Bunun üzerine, Murat A. ve Sümeyre G. tanıştı. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift 27 Ağustos 2016'da düğün tarihlerini aldı. Düğün davetiyelerini de bastıran Murat A. ve Sümeyra G., 15 Temmuz'da darbe girişimini olunca evlenemedi.

Düğün tarihini erteleyen Üsteğmen Murat A., ise görev yeri olan İncirlik Üssü'ne döndü.

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi

"ÖRGÜT İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM"

E.K.'nın yakalanmasının ardından, cep telefonu yazışmaları incelendi. Telefonunda 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen 'Mahrem imamın' Sümeyre G. ile olan yazışmaları da ortaya çıktı.

Yazışmalarda, Sümeyre G.'nin, "Örgüte hizmet için kimle derseniz, kim olursa onunla evlerim. Ben kendimi bu harekete feda ediyorum." dediği ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde E.K.'nın bu yöntemle evlendirmek istediği 22 kız olduğu da söylendi.

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi

EVLENECEĞİ KADINI TANIMIYORUM DEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Üsteğmen Murat A.'yı yakaladı. Sorguya alınan Murat A. ifadesinde evleneceği Sümeyre G.'yi tanımadığını söyledi.

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi

DÜĞÜN DAVETİYESİ GÖSTERİLDİ

Uzun süre suçlamaları kabul etmeyen Murat A.'ya daha sonra düğün davetiyesi gösterildi. Sorgusu tamamlanan Murat A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi

İlginizi Çekebilir
Muhtaç ailelere bedelsiz kömür verilecek
Muhtaç ailelere, talepleri halinde ısınma amaçlı 500 kg bedelsiz kömür verileceği açıklandı.
Bursa'da bengal kaplanları dört gözle kar bekliyor
Ülke genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Fatih'te iş yeri yangını
İstanbul Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa çıkan yangında çok sayıda iş yeri maddi zarar gördü.
Gelin arabasını soydular
Adana'da doğal ortamda düğün fotoğrafı çektiren gelin ile damadın otomobilde bıraktıkları içinde altın kolye ve cep telefonu olan çanta çalındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

70
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

14
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

31
Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

12
Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

48
Gülben Ergen: Benim ölümümü seyrettiler

Gülben Ergen: Benim ölümümü seyrettiler

30
CHP Afyonkarahisar kongresinde kavga çıktı

CHP Afyonkarahisar kongresinde kavga çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM