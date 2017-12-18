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FETÖ’cü emniyet görevlisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 3 yıllık firari İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı ile ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen eşi, Eskişehir’e getirilerek adliyeye sevk edildi.

İHA | 18.12.2017 - 14:53..
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 yıl önce başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile şehrin önde gelen isimlerini, siyaset ve gazetecileri usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ve 3 yıldır aranan firari sanık eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan S. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi Halise S., Yunanistan’a kaçmak isterken dün Edirne’de jandarma ekiplerince yakalandı.

FETÖ’cü emniyet görevlisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yakalanan iki şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Erkan S., adliyeye sevk olurken, eşinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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