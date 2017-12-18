FETÖ’cü emniyet görevlisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 yıl önce başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile şehrin önde gelen isimlerini, siyaset ve gazetecileri usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ve 3 yıldır aranan firari sanık eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan S. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi Halise S., Yunanistan’a kaçmak isterken dün Edirne’de jandarma ekiplerince yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yakalanan iki şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Erkan S., adliyeye sevk olurken, eşinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.