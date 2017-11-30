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FETÖ'cü eski binbaşıya müebbet hapis cezası

Kars'ta, gözyaşı içinde beraat isteyen FETÖ'cü eski binbaşı Yiğitbaş, müebbet hapse çarptırıldı.

AA | 30.11.2017 - 21:35..
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Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu, Fatih Deniz ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Eski üsteğmen Evren Bektaş ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA BERAAT İSTEDİ

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu. FETÖ/PDY sanığı Eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, üniformaya ihanet etmediğini iddia ederek, gözyaşlarıyla beraat talebinde bulundu.

FETÖ'cü eski binbaşıya müebbet hapis cezası

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme Heyeti Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, tutuklu sanık eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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