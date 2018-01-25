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FETÖ'cü eski kaymakama 15 yıl hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz eski kaymakam hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA | 25.01.2018 - 10:03..
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FETÖ'cü eski kaymakama 15 yıl hapis istemi

FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan eski Hasanbeyli Kaymakamı Fahrettin Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 31 sayfadan oluşan iddianamede, şüpheli hakkındaki itirafçıların ifadelerine de yer verildi.

FETÖ BAĞLANTISI

İddianamede şüpheli hakkında itiraflarına yer verilen gizli tanık "Emrullah", Yunus kod adlı örgüt mensubunun evinde buluşarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduklarını, Demir'in 2015 yılı mayıs ayına kadar yapıyla bağının devam ettiğini ileri sürdü.

"PİŞMANIM"

Fahrettin Demir de savunmasında, örgütle kendisini Ankara'da "Yunus" kod adlı Y.A'nın tanıştırdığını ve 17-25 Aralık süreci sonrası görüşmelerini azalttığını belirterek, ''Tehdit ve şantaja maruz kalma korkusundan dolayı tamamen ilişkisini kesemedim. Bu yapıya ait sohbetlere gittiğim ve yardımda bulunduğum için pişmanım.'' ifadesini kullandı.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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