FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir süre önce MİT'ten ihraç edilen ancak bu durumu yakın çevresine dahi duyurmayan A.K, kendi adına sahte MİT kimliği düzenledi.

A.K'nin sahte kurum kimliğiyle dolaştığı, tartışma sırasında darbettiği eşinin polise ihbarı üzerine ortaya çıktı.

SAHTE MİT KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Ali K'nin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu inceleme sonucunda da tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.