FETÖ'cü eski pilotun müebbet hapsi istendi

Ankara'da 151 sanığın yargılandığı FETÖ davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi.

ORGENERAL AKAR'I ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE GÖTÜREN PİLOT

Kara Havacılık Komutanlığı davasında esas hakkındaki mütalaasını veren savcının 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsini istediği sanıklar arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da bulunuyor.

Orgeneral Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan'ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.