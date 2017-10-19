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FETÖ'cü Faruk Yıldız hakkında karar çıktı

Örgütün Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen Faruk Yıldız tutuklandı.

19.10.2017 - 13:18
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FETÖ'cü Faruk Yıldız hakkında karar çıktı

Türkiye'ye girişinde havaalanında gözaltına alınan Faruk Yıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yıldız, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.

FETÖ'NÜN AZERBAYCAN YAPILANMASI

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden Yıldız, 6 Ekim'de Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

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