FETÖ'cü Faruk Yıldız hakkında karar çıktı

Türkiye'ye girişinde havaalanında gözaltına alınan Faruk Yıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLAMA KARARI
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yıldız, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.
FETÖ'NÜN AZERBAYCAN YAPILANMASI
FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden Yıldız, 6 Ekim'de Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınmıştı.