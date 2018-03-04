FETÖ'cü firari savcı Aksaray'da yakalandı

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Aziz Sancar'ın yeğeni bitkilerin ömrünü uzattı

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar, bitkileri 'ölümsüzleştirmek' için keşfettiği solüsyonla ailesini ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.