FETÖ'cü Gündoğdu ve Sarıkaya sorgulanıyor

Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü.

Dursun Ali Gündoğdu

EK GÖZALTI SÜRESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, şüpheliler için 2 gün ek gözaltı süresi verdi.

Yakalanan Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya, pazartesi günü Bakırköy Adliyesine getirilecek.

Sadrettin Sarıkaya

EVDE BULUNANLAR

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport, farklı kişilere ait nüfus cüzdanları, Fetullah Gülen'e ait kitaplar, örgütsel doküman ele geçirildi.

Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen'in, SEGBİS sistemiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesine ifade vereceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya gönderilmişti.