FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

Devletin içerisine yuvalanan Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz 2016'da harekete geçerek milletin iradesine el koymak istedi.
Kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü alçaklar, milletin silahını milletin üzerine çevirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin tokadını yiyen Fetullahçı teröristler, çil yavrusu gibi dağıldı.
15 TEMMUZ'U ANMAK SANA MI KALDI
Türkiye'den kaçan isimlerden biri de, örgütün spor yapılanmasında yer alan Hakan Şükür'dü.
Amerika'da lüks bir hayat yaşamaya başlayan Şükür; Fetullah Gülen'e övgüler dizmeye devam etti.
Şimdi ise, Hakan Şükür 15 Temmuz şehitlerini anmaya kalktı.
FETÖ'cü Şükür'ün tweet'ine yüzlerce tepki geldi.