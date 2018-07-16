FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

ABD Başkanı Trump, başlattığı ticaret savaşının ardından kendisine misilleme yapanları düşman ilan etti.

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Türkiye'nin katılamadığı Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ve ekibinin başarısıyla avunduk. Finalde ise kale arkasındaki Ankaragücü pankartı gündeme oturdu.

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Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Terör bölgesi olarak bilinen yerlerde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi. Yapılan törenlerde ise hiçbir terör faaliyeti izine rastlanmadı.